Verona | fratelli trovati morti in casa | probabile omicidio - suicidio

Duedi 28 e 24 anni, Patrizio ed Edoardo Baltieri, sono stati trovati morti nell'abitazione di famiglia, a, con ferite da arma da fuoco. La scoperta è stata fatta dal padre, rientrato a ...A scoprire i corpi dei due giovani, di 24 e 28 anni, è stato il padre rientrando ieri sera nell'abitazione Duesono stati trovati morti in casa a. A scoprire i corpi dei due giovani, di 24 e 28 anni, è stato il padre rientrando ieri sera nell'abitazione. I due, secondo quanto riportano ...E' a quell'ora, probabilmente, che risale la morte dei due, per i quali non è escluso che il magistrato disponga l'autopsia. TI POTREBBE INTERESSARE

Verona, trovati morti fratelli di 28 e 24 anni: probabile omicidio-suicidio Sky Tg24

Due fratelli sono stati trovati morti in casa a Verona. A scoprire i corpi dei due giovani, di 24 e 28 anni, è stato il padre rientrando ieri sera nell’abitazione. I due fratelli, secondo quanto ripor ...Due fratelli di 28 e 24 anni, Patrizio ed Edoardo Baltieri, sono stati trovati morti nell'abitazione di famiglia, a Verona, con ferite da arma da fuoco. La scoperta è stata fatta dal padre, rientrato ...