Verdena | Zen Circus | Mannarino e Michielin all’Abbabula Festival

(Di domenica 23 luglio 2023) foto di Ramy Moharam FouadSASSARI – Sta per iniziare la 25esima edizione di Abbabula, organizzato dalla Cooperativa Le Ragazze Terribili e in programma fra il 2 e il 12 agosto, a Sassari e Alghero. Da sempre interessata alla ricerca e alla valorizzazione di nuovi talenti, nazionali come locali, quest’anno la manifestazione si compone di 7 serate e oltre 15 appuntamenti. La line up annunciata è ricca di grandi nomi (, Zen, Francesca), maestri del pianoforte (Stefano Bollani), suggestioni sudamericane (i messicani Son Rompe Pera e La Dame Blanche da Cuba organizzati in coproduzione con la Roble Factory), parole e musiche cullati dalle onde del mare di Alghero (Nino & La Balena) ed uno speciale silent concert dei Tazenda programmato all’interno delle Grotte ...