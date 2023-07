(Di domenica 23 luglio 2023) Porta a casa un settimo e un ottavo posto, ottenuto rispettivamente con Charles Leclerc e Carlos Sainz, la Ferrari dal GP di Ungheria . Una gara sulla quale la Scuderia di Maranello puntava per ...

Ecco l'analisi di Frédéricdopo il termine del GP di Ungheria:: Frustrati, ma... "Siamo frustrati " ha ammesso il manager francese - non possiamo permetterci tutti questi errori se ...Emblematico a questo proposito l'intervento dial termine delle qualifiche abbastanza ... Le McLaren, invece, che gli aggiornamenti li hanno, tengono duro in seconda e terza posizione ...Ferrari, in arrivo Loïc Serra dalla Mercedes ' Faremo rumore '. Poche ma incisive parole, quelle del team principal Ferrari Frederic. E ora potrebbero arrivare i. Il famoso tecnico operativo a Maranello a partire dalla vettura del 2025 potrebbe giungere dalla Mercedes e si chiama Loïc Serra . A riportare l'...

Vasseur: "Fatti troppi errori, ma il passo era vicino a Hamilton" Autosprint.it

Il team principal del Cavallino Rampante analizza la gara ungherese, affermando che al netto dei troppi errori il passo delle SF-23 non era lontano dalla Mercedes ...Nuova delusione per la Ferrari che nelle qualifiche del Gran Premio di Ungheria ottiene solo un 6° posto con Leclerc e 11° con Sainz eliminato in Q2. Vasseur è duro col team ...