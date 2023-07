Uomini e Donne | Tina Cipollari fuori dal cast? Lei risponde

Leggi su dilei

(Di domenica 23 luglio 2023) Ironica e senza peli sulla lingua,è senza alcun dubbio una delle protagoniste più amate di ‘‘. L’opinionista, che affianca Maria De Filippi nello show da molti anni, ha regalato al pubblico siparietti indimenticabili, come i battibecchi con la dama del parterre over Pinuccia o gli scherzi ai danni di Gemma Galgani. Tuttavia, nonostante l’indiscusso affetto dimostrato dal pubblico nei suoi confronti, la presenza diper la prossima edizione del dating show di Canale 5 non era stata ancora confermata: dopo ipotesi di addio o di un cambio di ruolo, è intervenuta la diretta interessata, che ha finalmente svelato se dal prossimo settembre sarà ancora neldi ‘e ...