Uomini e Donne | Ciprian Aftim smentisce seccamente la sua partecipazione al Gf Vip 8 | “Totale menzogna | sono stato accusato di…”

(Di domenica 23 luglio 2023) Nei giorni scorsi aveva fatto il giro del web una segnalazione che riguardava, l'ex corteggiatore dinonché scelta dell'ex tronista Andrea Nicole Conte. Un utente aveva raccontato in direct a Deianira Marzano di aver visto l'ex volto del dating show di Maria De Filippi litigare con un ragazzo ai casting per la prossima edizione del Grande Fratello. È di pochi minuti fa la secca smentita diattraverso una breve storia pubblicata sul suo profilo Instagram. L'ex corteggiatore ha negato non solo di aver fatto i provini per il Gf Vip 8, ma anche di esserecoinvolto in una rissa. L'uomo ha parlato di menzogne e di voler adire per vie legali in quanto tali dicerie potrebbero andare a ledere la sua immagine di professionista sanitario: