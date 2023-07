Uomini e Donne | Alessio e Lavinia in crisi? Spunta ora la verità

(Di domenica 23 luglio 2023) AncheCorvino eMauro sono indopo l’uscita di scena da? Nell’ultimo periodo sono circolate diversi rumor sulla probabiledell’ultima coppia rimasta del trono classico. Alla fine, i diretti interessati hanno scelto di rompere il silenzio. L’ultima edizione dinon si è rivelata particolarmente fortunata per il trono classico. A pochi mesi dalla fine del dating show, infatti, solo una coppia è rimasta insieme, ovvero quella composta daCorvino eMauro. Il loro percorso nello studio di Canale 5 non è stato privo di ostacoli, anzi talvolta si è rivelato alquanto burrascoso. Ciononostante, i due sono riusciti a coronare il loro sogno d’amore, uscendo ...

L'ex volto di, a detta della gola profonda, avrebbe preso il ciuffo di capelli del giovane tirando forte: Questo Ciprian lo ha preso per il ciuffo e gli ha girato i capelli. E' stata ...Ogni anno in estate circolano rumor sul possibile addio di Tina Cipollari a. In questa settimane qualcuno ha messo in giro delle voci secondo le quali l'opinionista non sarebbe stata riconfermata alla corte di Maria de Filippi. Ieri sera la Cipollari è stata ......un passato idealizzato in cui l'universo videoludico era appannaggio esclusivo dibianchi ... a loro dire, determinata dalla presenza di alcuneintenzionate a stravolgerlo. Si è trattato di ...

Uomini e Donne, aria di crisi tra Ida Platano e Alessandro Vicinanza Isa e Chia

La docente afferma di non identificarsi in alcun genere e lo spiega agli studenti confusi. Un’azienda ha basato la campagna marketing sul fatto che anche gli uomini hanno il ciclo ...Il «No Maria, io esco» con cui Tina Cipollari, è solita lasciare lo studio di Uomini e Donne è ormai assurto a modo di dire. Gif e meme riempiono ...