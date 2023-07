Flavioha conquistato un posto nel tabellone principale del " Plava Laguna Croatia Open" (ATP 250 " ...che si sta disputando sui campi in terra rossa del Teniski Centar Stella Maris di, ...Flaviosi conferma la bestia nera del ceco Zdenek Kolar e si qualifica per il tabellone principale dell' Atp 250 di2023 . Tre su tre per il tennista romano, che nel 2023 aveva già sconfitto il ......dell'ATP 250 di. I primi a scendere in campo dalle ore 16.00 saranno Brancaccio e Maestrelli opposti rispettivamente a De Jong e Bagnis. Poi sarà la volta del derby azzurro trae Nardi ...

Umago: Cobolli si qualifica, lunedì affronta Cilic (live alle 21 in tv) Tiscali

Flavio Cobolli ha conquistato un posto nel tabellone principale del “ Plava Laguna Croatia Open” (ATP 250 – montepremi 562.815 euro) che si ...Cinque italiani tenteranno di conquistare attraverso le qualificazioni un posto nel main draw al Plava Laguna Croatia Open Umag, ...