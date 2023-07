Il concerto iniziò alle 20.30; due ore e mezzaera già finito: e che, a LA non vuoi far serata... ovvio, no Così Richard Thompson imbracciò la Les Paul di Jimmy Page e quest'la Gibson L5 ...Ha infatti pubblicato 'Live Stadi 2023', 5 brani registrati live nelle date dell'tour, estratti dal disco 'Alba'. A fare da apripista l'inedito 'Paura mai', seguono 'Alba', 'Nuvole in ...Il Sarto torna su Netflix con i nuovi episodineanche due mesi dal debutto della sua prima ... Quando quest'muore, il giovane sarto è costretto a trasferirsi a Istanbul per prendersi cura ...

Ultimo dopo il tour negli stadi regala un inedito e un nuovo ep TGCOM

Immaginate di vincere alla lotteria circa 13 milioni di euro, cambiare vita e poi di ritornare al proprio lavoro dopo aver preso scelte sbagliate. È quello che è successo a Mark Gardiner che ha vinto ...Pienogiorno), nel quale descrive le sofferenze delle donne afghane dopo la fuga dell’Occidente e della comunità internazionale dal loro Paese ripiombato nelle mani dei talebani… di Giovanna D’Arbitrio ...