Ultime Notizie – “Un anno da caduta Draghi | corto circuito da alternanza politici-tecnici”

(Di domenica 23 luglio 2023) “Per fortuna esistono gli anniversari. Giustappunto unfa -une due giorni, per essere pignoli- cadeva il governo di Mariospianando la strada verso le elezioni che avrebbe poi vinto Giorgia Meloni. E prima ancora, dieci anni fa, il progetto di Mario Monti e della sua “Scelta civica” si infrangeva sugli scogli di un altro, severo e deludente, responso elettorale. A dire il vero,era caduto ancora prima. Quando i parlamentari gli avevano sbarrato il passo verso il Quirinale. Alcuni con l’intento di colpirlo e affondarlo, come poi è accaduto. Altri con l’illusione che il suo governo strada facendo si potesse piuttosto consolidare. Due intenti opposti, come si vede. Il primo assai meno nobile. Il secondo assai meno intelligente. Ora l’ex premier ostenta un serafico distacco dalla contesa ...