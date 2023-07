Ultime Notizie – Tour de France 2023 | ultima tappa e classifica finale | risultati

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di domenica 23 luglio 2023) Jonas Vingegaard ha vinto ilde. Il 26enne corridore danese della Jumbi Visma ha conquistato la seconda Grande Boucle consecutiva. Vingegaard ha preceduto lo sloveno Tadej Pogacar e il britannico Adam Yates, entrambi alfieri della Uae Team Emirates, staccati rispettivamente di 7’29” e 10”56. La ventunesima e, 115,1 km da Saint-Quentin-en-Yvelines agli Champs Elysees, nel cuore di Parigi, è stata vinta dal belga Jordi Meeus (Bora Hansgrohe) che ha trionfato in volata. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione