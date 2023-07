Ultime Notizie Roma del 23-07-2023 ore 12 | 10

Leggi su romadailynews

(Di domenica 23 luglio 2023)dailynews radiogiornale ancora una buona domenica dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio tu sia condotto un attacco notturno Sud Est a Occidente un civile lo rende noto il governatore della Regione Aggiungendo che ci sono anche una quindicina di feriti tra cui anche bambini Purtroppo abbiamo incivile ucciso in seguito a un attacco notturno di russi Sud Est ha scritto su telegram ho le chiavi per un corrispondente di guerra Russo wrote his love Giura clever rimasti uccisi in un attacco ucraino nella regione meridionale di zaporizhia lo ha annunciato la difesa russa riferendo che a seguito di un attacco dell’esercito ucraino con munizioni a grappolo quattro giornalisti sono stati feriti a vari livelli di gravità a causa delle esplosioni generate da un attacco a un deposito di munizioni nel Stretto di casino cani scrive in Crimea le autorità hanno ...