Ultime Notizie Roma del 23-07-2023 ore 10 | 10

Leggi su romadailynews

(Di domenica 23 luglio 2023)dailynews radiogiornale per una buona domenica dalla redazione da Francesco Vitale in studio incendio che sta distruggendo l’isola è ancora fuori controllo lo riportano i media Greci dopo che ieri le autorità hanno evacuato 30.000 persone di cui 2000 hanno dovuto essere trasportate al largo delle spiagge via Nave l’incendio ha fatto una battaglia di foresta distruggendo anche lussuosi alberghi oltre a molte abitazioni prosegue Intanto il lavoro dei Vigili del Fuoco impegnati in prima linea contro le alte temperature e i forti venti la Spagna oggi al voto sono 37 milioni 400 mila e cittadini chiamati alle urne di cui oltre due milioni 300 mila residenti all’estero I ragazzi che voteranno per la prima volta sono 1600000 mentre due milioni e mezzo lo hanno già fatto per posta i seggi Sono aperti dalle 9 alle 20 il paese a meno di clamorose sorprese si appresta a ...