Ultime Notizie Roma del 23-07-2023 ore 08 | 10

(Di domenica 23 luglio 2023)dailynews radiogiornale per una buona giornata da Francesco Vitale un’Italia spaccata in due dal clima impazzito al nord e temporali grandine mentre al centro-sud Caronte non molla la presa delle città centrali meridionali continuano Infatti a registrare oltre 40 gradi di temperatura le immagini che arrivano dalle regioni settentrionali sono gli alberi sradicati strade allagate danni alle auto diverti anche feriti come a Verona dove un uomo è stato colpito da un fulmine mentre cercava di ripararsi su un albero nella centralissima piazza Porta Nuova è grave ma non in pericolo di vita ho avuto una conversazione telefonica con il presidente turco erdogan ho ringraziato il mio collega per il Fruttuoso incontro a Istanbul il 7 luglio è la posizione di principio riguarda l’adesione della NATO con queste parole Il presidente ucraino Lodi liendres chi fa il punto sui ...