Ultime Notizie – record con Red Bull Ferrari male

(Di domenica 23 luglio 2023) Max Verstappen è inarrestabile quest’anno nel mondiale di F1. Il pilota olandese ha vinto di forza il Gp di Budapest, settima vittoria consecutiva e 11esima per la Reddall’inizio del Mondiale, beffando in partenza Lewis Hamilton che gli aveva strappato la pole sabato, conducendo la gara dal primo all’ultimo giro e facendo anche segnare il giro veloce. Una preponderanza in pista incredibile a cui ha cercato di stare in scia solo la McLaren di Lando Norris che ha chiuso al secondo posto dopo un’ottima gara. Terza l’altra Reddi Sergio Perez che ha preceduto la Mercedes di Lewis Hamilton che era riuscito nel colpo del campione con la pole ma si è fatto beffare in partenza da Verstappen e dalla due McLaren senza poi riuscire mai a risalire abbastanza per mettere in discussione il vertice della gara. Quinta l’altra McLaren del ...

In effetti le cronache dellegiornate sono cariche didi questi disservizi. "Da Bolzano a Palermo il caldo sta determinando anomali blackout energetici in tutta la penisola", spiega ...Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulledi spettacolo Il 16 luglio, in occasione del Festival d'eté de Québec in Canada, i ...Accetta tutto Gestisci cookie LE...CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle

Guerra Ucraina Russia, le ultime notizie di oggi 22 luglio Sky Tg24

È forse l'operazione di mercato più importante fatta finora dal Giugliano: il prolungamento del contratto, per un altro anno ancora, per Gladestony Da Silva.Una perturbazione atlantica interesserà nuovamente, da domani, le regioni settentrionali, a partire dai settori alpini occidentali, per poi estendersi a quelle orientali e alle aree pianeggianti, con ...