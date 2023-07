Udinese | Nehuen Perez | «Nuovi acquisti? Fanno quello che vuole il mister e possono crescere tanto»

(Di domenica 23 luglio 2023), difensore dell’, ha parlato al termine del match amichevole di ieri contro il Pafos. Le dichiarazioni, difensore dell’, ha parlato al termine del match amichevole di ieri contro il Pafos.ACQUSTI – «Il primo tempo abbiamo cominciato molto bene, servono prestazioni come questa per la stagione che arriverà. Iragazzi hanno fatto molto bene,cheil. Hanno grande qualità e vogliono portare tutto il buono che hanno alla squadra, e questo fa piacere».

Per l'ex, pagato lo scorso anno dai colchoneros 12 milioni di euro più 6 di bonus e il cartellino del difensore Perez, negli ultimi giorni ci sono stati più di un contatto, ma ancora ... Perez, difensore argentino in forza all', compie quest'oggi 23 anni: buon compleanno a lui Oggi Perez compie 23 anni.

