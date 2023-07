Ucraina | raid con bombe a grappolo | Mosca ferisce fotografo tedesco | Kiev colpisce e uccide giornalista russo

Nella notte,russo su Odessa. Colpita anche la cattedrale ortodossa. Un morto, quindici feriti. Fra essi bambini. Un giornalista russo è rimasto ucciso in un bombardamento nella zona di Zaporizhzhia. Altri ...... che ha avuto un colloquio con il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg in cui gli ha chiesto di convocare urgentemente il Consiglio Nato -...russo: un morto, 15 feriti Almeno una persona è stata uccisa e altre 15 sono rimaste ferite, tra i quali anche bambini, a seguito di un attacco russo notturno alla città portualedi ...

Guerra Ucraina Russia, le ultime notizie di oggi 22 luglio. DIRETTA Sky Tg24

Nello stesso raid è morto un ufficiale ucraino. In Crimea si sono verificate diverse esplosioni: colpiti dalle forze ucraine un deposito di munizioni, un aeroporto e un deposito di petrolio.La guerra in Ucraina e il cambiamento climatico preoccupano i mercati internazionali. Il capoluogo forlivese si posiziona sesto in Italia per il costo della pasta: 2,31 euro. .