Ucraina | i russi distruggono la cattedrale di Odessa | patrimonio mondiale dell’umanità

(Di domenica 23 luglio 2023) L’ultimo attacco russo su, nel sud dell’, ha provocato almeno una vittima e non ha risparmiato lacristiano-ortodossa della Trasfigurazione,Unesco come tutto il centro città. Le immagini di ciò che resta dello storico luogo di culto circolano in Rete e mostrano un lato della facciata completamente distrutto, oltre a ingenti danni provocati all’interno della. Completata nel 1808, lafu demolita dalle autorità sovietiche nel 1936 ma fra il 1999 e il 2003, vent’anni fa, gli ucraini l’avevano ricostruita. L’attacco è avvenuto nella notte fra sabato 22 e domenica 23 luglio. Gli invasorihanno usato almeno 5 tipi di missili, secondo il Comando operativo ...