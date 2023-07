Ucraina | bombe russe su Odessa | due morti e 22 feriti Zelensky promette una rappresaglia

La7.it - La Russia continua a bombardare l'. Nella notte un nuovo attacco su Odessa ha causato la morte di due civili e il ferimento di almeno 22 persone , tra cui quattro bambini . Lo ha ...La7.it - La Russia continua a bombardare l'. Nella notte un nuovo attacco su Odessa ha causato la morte di due civili e il ferimento di almeno 22 persone , tra cui quattro bambini . Lo ha ...Una persona è stata uccisa e 22 persone, tra cui quattro bambini, sono rimaste ferite a seguito del bombardamento nemico della città di Odessa", ha scritto la polizia nazionalesu Telegram. ...

“Missili contro città pacifiche, contro edifici residenziali, una cattedrale... Non ci possono essere scuse per il male russo. Come sempre, questo male perderà. E ci sarà sicuramente una rappresaglia ...Il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky promette rappresaglia: "Missili contro città pacifiche, contro edifici residenziali, una cattedrale... - scrive Zelensky su twitter - non ci possono esser ...