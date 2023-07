Ucraina | attacco russo su Odessa | un morto Colpita la cattedrale

Il capo dell'ufficio presidenziale ucraino, Andriy Yermak, ha rinnovato la richiesta di maggiori armi e sistemi di difesa dopo l'ultimoa Odessa. "Questo è il terrore evidente di una città ...... in parte distrutta dopo un massicciomissilistico delle forze di Kiev contro la città portuale. Mosca conferma di aver attaccato la regione, ma per fermare presunti "atti ...La guerra ingiunge oggi al 515esimo giorno in un clima di forte tensione tra Mosca e Kiev dopo la morte ... Rostyslav Zhuravlev avvenuta per uncon bombe a grappolo lanciato dall'...

Guerra Ucraina-Russia, bombe su Odessa: ultime news oggi 23 luglio 2023 Adnkronos

Nella notte un attacco missilistico russo su Odessa ha gravemente danneggiato la Cattedrale della Trasfigurazione. Già l’altro ieri un altro attacco aveva devastato un’area del centro storico, con con ...Continuano gli attacchi sula città portuale di Odessa. Nella notte è stat distrutat la cattedrale della trasfigurazione, un importante centro di culto ortodosso View on euronews ...