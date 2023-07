Ucraina | attacco russo nella notte su Odessa | almeno due morti | Lukashenko infastidito dal gruppo Wagner | Vogliono marciare verso

(Di domenica 23 luglio 2023) 23 lug 16:26 Blinken: "Controffensiva Kiev agli inizi, riconquistato il 50% dei territori" 'In termini di quello che voleva raggiungere come obiettivo, la Russia ha fallito. La controffensiva...

La guerra in, cosa c'è da sapere Sotto le bombe a grappolo nel Donbass: "Putin torna all'" Russia -, non bastano le buone intenzioni L'appello contro unnucleare ...23 lug 11:53 Kiev: "a Odessa per bloccare il corridoio del grano" Secondo il segretario del ...missilistici su Odessa i russi stanno tentando di isolare completamente l'accesso dell'al ...... Tiomkin viene da una famiglia russo -naturalizzata; Bronston in realtà si chiama Schmul (... Waszynski era già morto, a soli 60 anni, a Madrid percardiaco e oggi riposa al cimitero di ...

Guerra Ucraina-Russia, bombe su Odessa: ultime news oggi 23 luglio 2023 Adnkronos

Un gruppo di volontari ha rimosso i detriti dalla chiesa: tra le macerie rinvenuti i resti di un missile ...Gli attacchi missilistici su Odessa, segnalati dal segretario del Consiglio di sicurezza e difesa nazionale ucraino, Oleksiy Danilov, sembrano essere un tentativo dei russi di isolare completamente l’ ...