Twitter | Musk pronto ad abbandonare il simbolo dell' uccellino

La fuga daLo scorso meseha ceduto il ruolo di Ceo a Linda Yaccarino , dicendo che si sarebbe "concentrata principalmente sulle operazioni aziendali", mentre lui sarebbe rimasto ...'Diremo addio al marchioe, gradualmente, anche all'icona dell'uccellino', ha scritto su, riferendosi al famoso logo.ha inoltre svelato un video che presenta una scintillante 'X'...Continuano le limitazioni su. Dopo che Elonha ridotto il numero di tweet che possono essere visualizzati in un giorno dagli utenti, spingendo tantissimi a fare il "salto" verso Meta Threads, oggi arriva la notizia ...

Addio all'uccellino di Twitter, Elon Musk cambia logo: arriva una X - Il video Open

La novità non è una vera sorpresa, in quanto Twitter Inc. è diventata X Corp. dal mese di marzo. Addio all’uccellino: X è il nuovo logo A partire dalle ore 6:00 italiane, Musk ha iniziato a pubblicare ...Uccellino addio, arriva la X. Elon Musk ha deciso per il rebranding del social network che ha acquisito a fine 2022, con una nuova identità che probabilmente si riferisce al nome commerciale di ...