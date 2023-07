(Di domenica 23 luglio 2023)ha deciso: il simbolo dell’sparirà da. «Diremoal marchioe, a poco a poco, a tutti gli uccelli», ha scritto suverso le sei del mattino, in riferimento alemblematico del social network. In un cinguettio successivo ha poi precisato che «se stas

... mentreMusk diceva a manager e impiegati di Tesla che anche loro, come gli operai che ... Lo stesso imprenditore, qualche mese fa, comunicava ai dipendenti diche sarebbero dovuti tornare ...ROMA -si prepara alla rivoluzione a 17 anni dalla sua fondazione: il celebre social network di ... L'annuncio arriva direttamente daMusk con un eloquente tweet visto da oltre 15 milioni di ...Il magnate: se stasera viene pubblicato un logo X abbastanza buono, lo faremo andare in diretta in tutto il mondo domaniMusk dice addio all'uccellino che ha caratterizzatofin dalla sua nascita e per il social network annuncia il nuovo logo X. "E presto diremo addio al marchioe, gradualmente, a ...

Twitter, Elon Musk annuncia: «Addio all'uccellino, da stasera il nuovo logo sarà una X» Corriere della Sera

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito ...Addio a Larry, l’uccellino blu di Twitter. Con una serie di cinguettii a sorpresa Elon Musk ha dichiarato che il volatile sarà sostituito da ...