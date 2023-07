Twitter cambia pelle | addio all' uccellino | come sarà il nuovo logo

ROMA -si prepara alla rivoluzione a 17 anni dalla sua fondazione: il celebre social network di microblogging è pronto ad abbandonare il suo logo caratteristico, l' uccellino , sostituito da una 'X'. ...Il magnate visionario ha sottolineato in una chat audio diSpaces che "Sì", il logo die "avrebbe dovuto essere fatto molto tempo fa". Forse un po' rifacendosi alla sua società ...'Diremo addio al marchioe, a poco a poco, a tutti gli uccelli', scrive suverso le 6 del mattino, in riferimento al logo emblematico del social network. Il miliardario non ha ancora ...

Twitter cambia volto, Musk: "Addio uccellino, da stasera il nuovo logo sarà una X" Gazzetta di Parma

È stato lo stesso Elon Musk ad anticipare ai suoi follower il prossimo cambio di immagine del celebre social network ...