Twitter cambia logo e nome | i post di Elon Musk che lo fanno presagire

ROMA -si prepara alla rivoluzione a 17 anni dalla sua fondazione: il celebre social network di microblogging è pronto ad abbandonare il suo logo caratteristico, l' uccellino , sostituito da una 'X'. ...'Diremo addio al marchioe, a poco a poco, a tutti gli uccelli', scrive suverso le 6 del mattino, in riferimento al logo emblematico del social network. Il miliardario non ha ancora ...Come ricorda il Corriere della Sera , il patron di Tesla aveva già cambiato la ragione sociale diin X Corp, specificando anche la sua volontà di ideare una super app, al pari di WeChat in ...

Addio all'uccellino di Twitter, Elon Musk cambia logo: arriva una X ... Open

Twitter dice «addio all'uccellino e a tutti gli uccelli», parola di Elon Musk che ha deciso di cambiare il marchio della piattaforma di microblogging. Elon Musk, ...Il magnate di Space X, Tesla e Twitter annuncia una grande e storica novità per il nuovo social network: ci sarà un nuovo logo ...