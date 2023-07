Twitter | addio all' uccellino | Elon Musk annuncia il cambio del logo

Con questo cambio, Elon Musk, proprietario didall'ottobre 2022, continua a imporre il suo marchio sul social network. Questo nonostante la crescente insoddisfazione di utenti e inserzionisti.Elon Musk diceall'uccellino di. Lo ha annunciato in un cinguettio in cui ha rivelato che il celebre marchio del social network verrà sostituito da una X. L'uccellino già ad aprile era stato ...Elon Musk diceall'uccellino che ha caratterizzatofin dalla sua nascita e per il social network annuncia il nuovo logo X. "E presto diremoal marchioe, gradualmente, a tutti gli uccelli" ha scritto Musk in un post nelle prime ore di oggi. Il magnate di Space X, Tesla eha aggiunto: "Se stasera viene pubblicato un ...

Twitter, Elon Musk annuncia: «Addio all'uccellino, da stasera il nuovo logo sarà una X» Corriere della Sera

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito ...Twitter, il social network fondato nel 2006 e acquistato da Elon Musk lo scorso anno, dirà presto addio al suo storico logo. Ad annunciare il rebrand della ...