Tromba d' aria e tempesta con grandine a Ravenna e nel ravennate | video

Mentre in altre, come a Milano, l'allerta è sui temporali dopo che nei giorni scorsi c'è stata persino unad'. Le conseguenze sono molto negative non solo dal punto di vista delle ...Nel ravennate ieri una sorta did'ha provocato danni considerevoli. Di seguito il bollettino del ministero della Salute in tema di ondate di calore: Citta' 21/07/2023 22/07/2023 23/07/...'Non abbiamo più neanche le lacrime'. Con queste parole, pubblicate poche ore dopo il disastro, il ristorante 'Le spighe, non solo piadine' di via Raspona ad Alfonsine mostra le immagini della propria ...

Maltempo, tromba d’aria nel Ravennate: forti raffiche di vento e danni a strutture e case Corriere TV

Sabato ancora tempeste e nubifragi. Colpita l’Emilia Romagna e le zone dell’alluvione di maggio. A Siracusa superati i 46 gradi. Martedì il tavolo su lavoro ed emergenza caldo ...Uno scontro tra una massa di aria calda e una di aria fredda può portare alla formazione di una tromba d'aria. Corrado Piccinetti spiega che è un fenomeno comune alla fine della stagione estiva, che p ...