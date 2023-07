Tragedia a Padova | un morto accoltellato e un ferito grave

(Di domenica 23 luglio 2023) Nel primo pomeriggio di oggi a, in via Dorighello, un uomo è statoe ucciso, mentre un altro si trova in gravi condizioni ed è stato trasportato in ospedale. Secondo le prime ricostruzioni le persone coinvolte nell'episodio sono tre. Sul posto sono presenti i carabinieri e i vigili del fuoco.

E' successo tutto in via Dorighello oggi 23 luglio poco prima delle 14. Dai primi riscontri nella vicenda sono rimaste coinvolte tre persone. Una è deceduta sul posto, mentre una seconda è ricoverata ...PADOVA - Accoltellamento oggi alle 14 in via Dorighello a Padova. Tre persone coinvolte, una è deceduta sul posto mentre un'altra grave è stata trasportata in ospedale. Presenti ...