Tragedia a Padova | un morto accoltellato e due feriti

(Di domenica 23 luglio 2023) Nel primo pomeriggio di oggi a, in via Dorighello, all'interno di un quartiere nella periferia est della città, un uomo è statoe ucciso, mentre altri due si trovano in gravi condizioni dopo essere stati trasportati in ospedale. Secondo le prime ricostruzioni le persone coinvolte nell'episodio sono tre cittadini albanesi. Sul posto sono presenti carabinieri e vigili del fuoco assieme al magistrato di turno, che hanno transennato la zona per compiere verifiche nel condominio dove si sarebbe consumato il delitto.