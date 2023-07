Traffico Roma del 23-07-2023 ore 17 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 23 luglio 2023) Luceverdeben trovati all’ascolto da Elisa baciarello sulla carreggiata esterna del raccordo anulare ancorae code a tratti tra le uscite via Cristoforo Colombo e via Appia ancora disagi di code anche sulla via Pontina tra Castelno e Castel di Decima versoera stanco delsullaFiumicino e prossimità del raccordo anulare a che ora intenso Anche tra Tor San Lorenzo e Lido di Ostia in città la polizia locale ha chiuso temporaneamente via Lago di Lesina tra via Massaciuccoli e viale Eritrea per interventi a causa di un albero pericolante presso il Ministero degli Affari Esteri in corso una conferenza internazionale restrizioni e modifiche al transito lungo le vie adiacenti al piazzale della Farnesina alle 21 presso lo stadio Olimpico concerto dei ...