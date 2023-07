Traffico Roma del 23-07-2023 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 23 luglio 2023) LuceverdeBuon pomeriggio Ben ritrovati dalla redazione apriamo con un invito alla prudenza nella guida per un incidente segnalato sulla carreggiata esterna del raccordo anulare all’altezza della Salaria ilè in coda come ogni domenica fino alle 22 i camion superiore alle 7 tonnellate e mezzo non potranno circolare se non autorizzati sull’intera rete via Arianna nel quartiere Monteverde lo ricordiamo via Federico Ozanam resta chiusa per interventi di potatura tra via Francesco Catel e Piazza San Giovanni di Dio presso il Ministero degli Affari Esteri iniziata alle 15 ho una conferenza internazionale già attive da questa mattina alle restrizioni e modifiche al transito lungo le vie adiacenti al piazzale della Farnesina dalle ore 18 Poi chiusura alho anche dei viali dello Stadio Olimpico e della macchia Farnesina ...