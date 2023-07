Traffico Roma del 23-07-2023 ore 14 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 23 luglio 2023) Luceverdema pomeriggio Ben ritrovati da Marina riccomi circolazione al momento regolarescarso sull'intera rete viaria della capitale ricordiamo la chiusura al transito di via del Fosso della Magliana per lavori fino al 11 agosto tra via Portuense & via della Magliana nei due sensi di marcia nel pomeriggio presso il Ministero degli Affari Esteri si terrà una conferenza internazionale già scattate le modifiche al transito lungo le vie adiacenti al piazzale della Farnesina domani disagi per il trasporto pubblico per uno sciopero di quattro ore a cui aderiranno i dipendenti di ATACTPL Cotral possibile soppressione del servizio dalle 8:30 alle 12:30