Traffico Roma del 23-07-2023 ore 12 | 30

(Di domenica 23 luglio 2023) LuceverdeBuongiorno da Marina riccomi Ben ritrovatiregolare al momento sul Raccordo Anulare lungo le consolari pochi gli spostamenti anche sulla rete viaria della capitale ricordiamo che è in vigore oggi il divieto di circolazione per i mezzi pesanti superiore alle 7,5 tonnellate sulla rete stradale del paese fino alle 22 Salvo i casi autorizzati dalla legge nel pomeriggio presso il Ministero degli Affari Esteri si terrà una conferenza internazionale saranno vietate al transito dalle 12 via Edmondo De Amicis via leblanc via Tommaso Tittoni è il piazzale della Farnesina è dalle 18 viale dello Stadio Olimpico viale della Macchia della Farnesina e piazzale Giuseppe Volpi domani disagi per il trasporto pubblico per uno sciopero di quattro ore a cui aderiranno i dipendenti di ATACTPL Cotral sibile soppressione del ...