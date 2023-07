Traffico Roma del 23-07-2023 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 23 luglio 2023) LuceverdeBuongiorno da Marina riccomi auto in coda per incidente sul Raccordo Anulare tra via Tuscolana & via Ardeatina lungo la carreggiata interna rallentato ilsu via Pontina all’altezza di Castel di Decima verso Pomezia incidente segnalato dalla polizia stradale in zona Torre Angela rallentamenti su via San Biagio Platani a partire dalle 22 di questa sera sarà chiuso il ponte dell’Industria zona Marconi per lavori di restauro che termineranno a settembre del 2024 Sara quindi modificata la colazione della zona chiusura notturna adesso sottovia Ignazio Guidi questa sera dalle 22 alle 5 di domani mattina il tunnel sarà chiuso tra via Nomentana & viale Regina Margherita nelle due direzioni termine dei lavori previsto per il 30 luglio e per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito ...