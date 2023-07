Traffico Roma del 23-07-2023 ore 10 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 23 luglio 2023) LuceverdeBuongiorno e ben ritrovati all’ascoltointenso e code su via Aurelia tra Torre in Pietra e Palidoro verso Ladispoli regolare nel complesso la circolazione in città è lungo il raccordo anulare per le vie di Trastevere in pieno svolgimento la corsa dei Noantri fino alle 11 possibili temporanee modifiche alla circolazione nelle strade del quartiere possibili ritardi anche per le linee bus della zona a partire dalle 23 di questa sera sarà chiuso il ponte dell’Industria in zona Marconi per lavori a lungo termine conservativi e di restauro domani disagi per il trasporto pubblico per uno sciopero di 4 ore indetto dai dipendenti di ATACTPL Cotral possibile soppressione del servizio dalle 8:30 alle 12:30 per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it da Marina ...