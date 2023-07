Traffico Roma del 23-07-2023 ore 08 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 23 luglio 2023) LuceverdeBuongiorno Mary trovati all’ascolto ancora scarso ilin città e sulle principali arterie stradali nel quartiere Monteverde per lavori di potatura chiusa al transito via Federico Ozanam tra via Francesco Catel e Piazza San Giovanni di Dio dalle 8:40 alle 18 Continuano i festeggiamenti a Trastevere dove si svolgerà stamattina la corsa de Noantri la partenza alle 9 da Largo San Giovanni De matha e arrivo a Piazza Giuditta Tavani Arquati modifiche alla circolazione nelle strade del quartiere fino alle 11 e possibili ritardi per le linee bus di zona e come ogni domenica oggi divieto di circolazione per i mezzi pesanti superiore alle 7,5 tonnellate la rete stradale del paese dalle 7 alle 22 Salvo i casi autorizzati dalla legge domani disagi per il trasporto pubblico per uno sciopero di 4 ore indetto da e dipende ATAC ...