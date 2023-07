Traffico Roma del 23-07-2023 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 23 luglio 2023) LuceverdeBuona domenica a Ben ritrovatial momento scarso in città scorrevoli le consolari e di raccordo anulare Continuano i festeggiamenti a Trastevere dove si svolgerà questa mattina alla corsa di Noantri la partenza alle 9 da Largo San Giovanni De matha e arrivo a Piazza Giuditta Tavani Arquati modifiche alla circolazione nelle strade di quartiere fino alle 11 e possibili ritardi per le linea buste della zona nel quartiere Monteverde per lavori di potatura a Chiusa al transito via Federico Ozanam tra via Francesco Catel e Piazza San Giovanni di Dio dalle 8:40 alle 18 a partire dalle 23 di questa sera sarà chiuso il ponte dell’Industria in zona Marconi per lavori a lungo termine conservativi e di restauro e per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it La Marina riccomi è tutto ...