Tour de France femminile 2023 | subito SD Worx | doppietta Vince Lotte Kopecky | decima Elisa Longo Borghini

(Di domenica 23 luglio 2023) È la squadra più forte del Women’s Worlde lascia il segno sin danella prima frazione deldeal. La SDcontinua a dominare:in quel di Clermont-Ferrand, are è. Per la campionessa belga ovviamente anche la Maglia Gialla di leader della classifica da vestire domani. Gran lavoro per lo squadrone olandese e, sull’unica ascesa di giornata, la Côte de Durtol è arrivato lo scatto della belga che è riuscita rapidamente a guadagnare su tutte le avversarie. Un drappello di dieci ragazze si era staccato, ma non è riuscito a guadagnare e dunque perè arrivata la vittoria con 41” di margine sulle prime inseguitrici. A ...

Mentre sta per calare il sipario sulde2023, oggi l'arrivo a Parigi, l'Italia è pronta per ospitare l'anno prossimo la corsa francese con la Grand Depart Firenze/Emilia - Romagna. Ieri, l'Ambasciata Italiana a Parigi, su ...'Ci vediamo a Barcellona'. Con queste parole ai microfoni di Marca, in attesa di essere incoronato vincitore delde, Jonas Vingegaard annuncia la sua partecipazione alla Vuelta a España 2023 (26 agosto - 17 settembre), a trje anni dalla prima e unica volta. Sarà una domenica speciale per il danese, ...Una ventesima deldemovimentata. Ricca di azione sui Vosgi. Nel tragitto, da Belfort a Le Markstein Fellering, 133 km con 6 gran premi della montagna, si è imposto Tadej Pogachar che ha staccato in volata ...

Il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, è a Parigi per il passaggio di testimone con il Tour de France, che nel 2024 partirà dall'Italia. Il passaggio della bandiera avverrà in una cerimo ...