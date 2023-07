Tour de France 2023 | ventunesima tappa Saint-Quentin-en-Yvelines – Parigi oggi in tv | orari e diretta streaming

Leggi su sportface

(Di domenica 23 luglio 2023) Ildesi chiudecon lae ultima, la consueta passerella finale che quest’anno misura 115,1 chilometri da-en-agli Champs-Élysées di. Un traguardo iconico e consueto per la Grande Boucle, cheincoronerà il vincitore della sua edizione numero 110. Di seguito tutte le informazioni per seguire la corsa in tempo reale.DE: CALENDARIO COMPLETODE: MONTEPREMI E PRIZE MONEY, TV E– La partenza dell’ultimaè in programma per le ore ...