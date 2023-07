Tour de France 2023 | Tadej Pogacar | “Ho imparato tanto in queste settimane | sono comunque soddisfatto”

Leggi su oasport

(Di domenica 23 luglio 2023)ha chiusi per il secondo anno consecutivo al secondo posto ilde. Lo sloveno chiude le tresi con due vittorie di tappa, la quarta vittoria consecutiva della Maglia Bianca, l’ennesima prestazione da corridore d’elite ma anche la sensazione di dover cambiare qualcosa per competere con Jonas Vingegaard sulle salite più dure. Lo sloveno, parlando ai canali ufficiali del, non perde il sorriso: “Nonostante fossimo partiti con l’obiettivo di vincere il, non posso non ritenermidi quello che ho fatto.state treeccezionali per me e per la squadra, a cui vanno i miei sinceri ringraziamenti”. “felice di essere ...