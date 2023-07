Tour de France 2023 | Meeus nega la scala reale a Philipsen

Leggi su tpi

(Di domenica 23 luglio 2023) Jonas Vingegaard (Jumbo Visma) ha vinto il 110°de, partito il primo luglio da Bilbao e conclusosi oggi con la tradizionale passerella parigina sui Campi Elisi. Vingegaard, nato a Hillerslev nello Jutland il 10 dicembre 1996, in contemporanea con il primo trionfo scandinavo alla Grande Boucle con Bjarne Riis, ha bissato il successo del 2022. In tre presenze al, il re pescatore ha collezionato un secondo posto, all’esordio nel 2021 alle spalle di Tadej Pogacar (UAE Team. Emirates), cui hanno fatto seguito i due recenti trionfi. Per parte sua, lo sloveno, per il secondo anno consecutivo, ha chiuso alla piazza d’onore, staccato in modo netto, 5’14”, dal vincitore. Se 12 mesi fa si potevano ascrivere al campione di Komenda delle colpe, questa volta lo si può solo elogiare per il coraggio dimostrato nel presentarsi al via, ...