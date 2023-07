Inoltre per Davidalla concorrenza del, con gli 'Spurs' che devono sostituire il partente Kane.... perché se il primo dovesse lasciare ilquello di Dusan è uno dei nomi fatti per ...anche all'eventuale inserimento del Chelsea: sulla lista dei Blues c'è il nome di Vlahovic cerchiato ......tiene sempre d'Lukaku (Chelsea) e David (Lille) per il dopo Vlahovic, che resta in uscita dinanzi a una ricca offerta anche se al momento sono arrivati soltanto sondaggi (PSG,e Real ...

Tottenham, occhio a un attaccante della Fiorentina se parte Kane Calciomercato.com

Su Il Giornale: Attaccanti al centro delle trattative delle ultime ore: la Juventus tiene sempre d'occhio Lukaku (Chelsea) e David (Lille) per il dopo Vlahovic, che resta in uscita dinanzi ...Non sembrano essersi ridotte le distanze tra il Napoli e il Tottenham per Giovani Lo Celso, il centrocampista argentino che sembra non avere spazio in maglia Spurs quest'anno. Al momento ...