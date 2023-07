Torta di mele senza impasto | è facilissima da fare! Basta 1 attimo

Leggi su donnaup

(Di domenica 23 luglio 2023) Ladiè il dolce fatto in casa per eccellenza. Della ricetta classica esistono tantissime variazioni e in questa pagina troverai quella di unache potrai preparare in un lampo. Infatti la ricetta di questadiè speciale proprio perché non include l’utilizzo di unda far lievitare. Questa ricetta quindi è davvero facile e veloce infatti non devi impastare nulla ma devi solo mescolare le polveri che troverai scritte a breve nella lista degli ingredienti. Vedrai che dopo il primo assaggio questa originaledifarà innamorare tutti.di: ingredienti e preparazione. Lada realizzare è velocissima ...