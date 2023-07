Torino | Cairo accoglie Tameze | 'Persona e calciatore top Ho capito perché Juric mi ha chiesto di prenderlo'

Commenta per primo La Lazio continua a lavorare per Samuele Ricci del. Secondo il Corriere dello Sport , nella giornata di ieri c'è stato un nuovo contatto tra Lotito eper il centrocampista . Al momento però la trattativa resta ferma con la Lazio che ...[...] Tutto ilFootball Club accoglie Tameze con un cordiale benvenuto: buon lavoro, Sempre Forza Toro!' Via social, Urbano, presidente delha commentato così: ' Capisco perchè ...Tutto ilFootball Club accoglie Tameze con un cordiale benvenuto: buon lavoro, Sempre Forza Toro!' Queste invece le parole del Presidente: 'Persona e calciatore top! Dopo averlo ...

Affettuosa ufficialità per l'arrivo di Tameze in granata: anche un post del presidente Cairo che esalta le qualità umane del giocatore. Primo giorno di ritiro per Ricci che dice a un tifoso: "Rimango" ...Si avvicina Roberto Pereyra al Torino. Secondo quanto ha riferito Gianluca Di Marzio sul suo sito, l'argentino dell'Udinese avrebbe detto di sì al Torino. Il centrocampista, ...