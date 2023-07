Tommaso Marini | «Il mio fioretto | tutto un equilibrio sopra la follia»

(Di domenica 23 luglio 2023) A Milano dal 22 luglio i Mondiali di scherma. Il marchigiano è una delle punte di diamante della nazionale die molto altro come una passione fortissima per la moda

L'ultimo giorno, il 30, spazio al fioretto maschile con la Nazione padrone di casa che schiererà Alessio Foconi, Daniele Garozzo, Filippo Macchi e. Nella sciabola femminile l'Italia ...Tra gli uomini la pattuglia composta da Alessio Foconi, Daniele Garozzo, Filippo Macchi eparte con i favori del pronostico tanto nella gara individuale, quanto in quella a squadre, ...... MARTINA CRIS IO, ROSSELLA GREGORIO, EVENTUALE CHIARA MORMILE 10.00 Spada femminile a squadre - Fasi preliminari: ITALIA 11.00 Fioretto maschile individuale - Tabellone principale:, ...

Scherma, fioretto: Tommaso Marini sottoposto a test specifici in vista ... CONI

Per la prima volta il Mondiale di Scherma a «casa» di Mangiarotti. L'Italia delle lame all'insegna della tradizione, si sogna con i fioretti degli uomini e delle donne, ma non solo. I favoriti ...