Tiro a volo | Mondiali junior 2023 | tre medaglie per gli azzurri del trap! D’Ambrosi oro | argento per Lenticchia

(Di domenica 23 luglio 2023) Tripudio diper glini del trap aidi, rassegna in fase di svolgimento in Corea del Sud, precisamente in quel di Changwon. Tra la categoria maschile e femminile i nostri ragazzi infatti hanno ottenuto complessivamente un oro, une un bronzo. Ad accaparrarsi il metallo più pregiato è stato Matteo, il quale ha superato dopo un testa a testa emozionante agli shoot off lo spagnolo Andreas Garcia. I due rivali infatti, dopo aver chiuso con 45 piattelli su 50 hanno inscenato un vìs-a-vìs all’utimo colpo, dove Matteo si è imposto per 14 a 13. Benissimo poi anche Emanuele Iezzi, terzo classificato con 33/40 dopo aver terminato le qualifiche al primo posto con 120/124. Quinto ...