Timofeeva-Baindl oggi in tv | orario | canale e diretta streaming finale Wta Budapest 2023

Leggi su sportface

(Di domenica 23 luglio 2023) Mariasfiderà Katerynanelladel torneo WTA 250 di. A contendersi il titolo in Ungheria saranno la 19enne russa, ripescata in tabellone come lucky loser e capace di spingersi fino all’atto conclusivo, e la più esperta ucraina, alla secondain carriera a livello Wta. Per entrambe si tratta del match più importante della loro carriera e l’assenza di precedenti lo rende ancora più imprevedibile. Secondo i bookmakers saràa scendere in campo con i favori del pronostico. TABELLONE PRINCIPALE MONTEPREMI E PRIZE MONEYscenderanno in campo, domenica 23 luglio, alle 17:00. Latelevisiva è affidata a SuperTennis ...