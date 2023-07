Tim Summer Hits 2023 | la scaletta di stasera | i cantanti sul palco

(Di domenica 23 luglio 2023) Quinto appuntamento con il "Tim", in onda oggi, domenica 23 luglio a partire dalle 21.00 su Rai 2. Condotta dalla coppia formata da Nek e Andrea Delogu, la rassegna musicale fa tappa per la seconda settimana consecutiva a Rimini, in Piazza Fellini. Scopriamo il programma di...

INTRATTENIMENTO Su Rai Due dalle 21 - 10Hits. Piazzale Fellini a Rimini fa da cornice al nuovo appuntamento diHits, lo show musicale di Rai 2 condotto da Andrea Delogu e Nek. ......00 REAL MADRID vs MILAN diretta Sky Sport(201) e in streaming su NOW telecronaca Andrea ... Come finirà al californiano Rose Bowl Stadium Tutta la Serie A, la UEFA Europa League, la Serie ...... "Rodeo" e "Pony" Lil Nas sfodera grandi props degne di un film diBurton o uno spettacolo di ...che avevano dato una chance a Lil Nas X non hanno dovuto affrontare la solita ressa del Lucca...

TIM Summer Hits, il 23 luglio la quinta serata: i cantanti in scaletta Dire

Andrea Delogu è uno dei personaggi televisivi più discussi nelle ultime settimane, grazie alla spigliatezza e alla disinvoltura con cui tiene il palco del Tim Summer Hits, che ...Ospiti, scaletta e cantanti della quinta puntata di Tim Summer Hits 2023: location, conduttori e dove vederla in tv e streaming stasera.