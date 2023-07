The Marvels | il nostro commento al trailer tra convinzioni e speranze

Leggi su movieplayer

(Di domenica 23 luglio 2023) Marvel Studios regala un nuovo e più dettagliato sguardo a The Marvel, il sequel di Captain Marvel, disvelando alcune curiosità sul film con Brie Larson e confermando un processo post-produttivo nuovamente oculato. Ne parliamo nelapprofondimento. A poco meno di una settimana dall'uscita su Disney+ del sesto e ultimo episodio di Secret Invasion, Marvel Studios ha deciso di pubblicare attraverso i suoi canali ufficiali un nuovodi The. Sequel di Captain Marvel diretto da Nia DaCosta (Candyman), il cinecomic è stato posticipato al prossimo novembre dopo le criticità riscontrate con il comparto post-produttivo e VFX interno agli studios, le stesse che hanno portato poi al licenziamento (mascherato da dimissioni) di Victoria Alonso, storica exectuvie Marvel. Un film non tra i più attesi del MCU, a dire il vero, ma ...