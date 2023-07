The Ballad Of Darren dei Blur | poco rumore per tutto e con stile recensione

Leggi su optimagazine

(Di domenica 23 luglio 2023) Eravamo orfani da otto anni, poi di colpo l’annuncio: un nuovo album. TheOfdeici insegna che abbiamo ancora bisogno dei grandi nomi degli anni ’90, fingendo una non-consapevolezza che quella decade sia ormai finita e sepolta. Eppure Damon Albarn e soci si reinventano e mettono sul piattociò che è ancora stato, rispolverando un mood che riparte da The Universal e viene intinto in The Nearer the Fountain, More Pure the Stream Flows, l’ultimo e più recente capitolo solista del frontman. Fermi, perché ogni volta che una band del passato sputa fuori un disconuovo in tutti i sensi, il pubblico si divide alla ricerca di riferimenti, simmetrie e parallelismi: godiamocelo, piuttosto. Questo è l’imperativo. TheOfnon ha ...