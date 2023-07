(Di domenica 23 luglio 2023) Un nuovo ciclo di proteste sta rapidamente prendendo forma in Perù: dopo la chiamata nazionale adello scorso 19 luglio, ieri si è svolta una nuova giornata di mobilitazione first appeared on il manifesto.

In Piemonte l'dei posti letto ordinari si attesta allo 0, 4 %, quella dei posti letto in terapia ... 1 0 hanno ricevuto la prima dose, 1 0 la seconda, 1 1 la, 17 la quarta, 92 la ...... specialmente in termini di, e che ha reagito meglio di altri alla pandemia e alla ... andare alle urne per lavolta in un anno.Laragione ha invece a che vedere con le basi militari, identificate come forze di. Si osserva cioè che le varie operazioni militari, quando si estendono nel tempo e non ottengono ...

Terza occupazione di Lima. «Il popolo ripudia Dina» Il Manifesto

Quattro euro all’ora, full time con lo stipendio di un part time, mansioni che in realtà si rivelano diverse da quelle prefissate, annunci fittizi: trovare lavoro a Napoli sembra ...Residenti attendono una visita medica fuori da un ospedale mobile gestito da medici volontari ucraini nel villaggio di Staryi Karavan, nella regione di Donetsk. I medici visitano i villaggi in prima ...